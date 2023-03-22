Baza: руководство Wildberries и бастующие владельцы ПВЗ начали переговоры

Руководство Wildberries начало переговоры с владельцами пунктов выдачи заказов, которые участвовали в забастовке из-за введения штрафов для сотрудников ПВЗ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Они утверждают, что в общей сложности у владельцев пунктов был перечень из 12 претензий, но договоренностей удалось достичь только по четырем из них.

В публикации отмечается, что во время встречи в парламенте представители Wildberries пообещали разблокировать бастующие пункты и отменить начисленные им штрафы.

Компания также обязалась перевести часть уже существующих штрафов на ступенчатую систему: за первое нарушение наказывать не будут, за второе и третье ПВЗ грозит минимальное и полное взыскание.

Ранее стало известно, что среди сотрудников Wildberries началась новая волна протестов.

К забастовкам присоединились штатные работники маркетплейса. Сейчас против штрафов за «подмены» и возврат бракованных товаров выступают не только сотрудники, которые работают в частных пунктах выдачи заказов (ПВЗ), но и те, кто трудоустроен в ПВЗ, принадлежащих непосредственно Wildberries.