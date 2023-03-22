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Sohu: Россия перехитрила США и добилась выплаты многомиллиардных долгов

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«Газета.Ru»

Россия смогла добиться от США выплаты долгов, сократив инвестиции в американские бумаги на десятки миллиардов долларов. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

«По состоянию на январь 2023 года инвестиции России в американские казначейские облигации составляют $67 млн», — отметили в публикации.

По данным издания, Россия смогла всего за год многократно сократить свои вложения в американские ценные бумаги. При этом такие действия заслуживают определенного внимания, так как в будущем это может быть руководством к действию для китайской стороны.

По мнению авторов статьи, Россия поступила достаточно хитро и смогла спасти десятки миллиардов долларов от конфискации. При этом США после начала спецоперации на Украине рассматривали возможность, которая подразумевала невыплату долгов. Однако инвестиции достигли такой низкой отметки, что не выплачивать долг было бы бессмысленно, а репутационные потери были бы куда серьезнее.

15 марта в Минфине США заявили, что Россия в девять раз, до $68 млн, сократила вложения в американские государственные облигации. По данным ведомства, в декабре 2022 года объем вложений России в американские государственные облигации составлял $629 млн, показывая значительное снижение с октябрьских показателей — 2,034 млрд долларов.

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