Генпрокуратура Литвы: за нелегальное производство сигарет задержаны россияне и украинцы

Генеральная прокуратура Литвы сообщили, что в стране задержали украинцев и россиян, которые занимались нелегальным производством сигарет популярных западных марок, передает ТАСС.

«Задержана группа лиц, которая организовала нелегальное табачное производство в Клайпедском и Кретингском районах. Задержаны 11 человек, в том числе пять граждан Украины и два гражданина Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

В генпрокуратуре республики не уточнили, какая роль отводилась россиянам и украинцам в преступной схеме.

Сообщается, что сотрудникам правоохранительных органов удалось выявить и саму фабрику, которая действовала в Кретингском районе, и помещения для складирования в Клайпедском. Продукцию стоимостью €1,6 млн конфисковали. Предполагается, что из обнаруженного сырья можно было бы изготовить 30 млн сигарет стоимостью около €5 млн.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Бишкеке гражданина России, пытавшегося купить гражданство Киргизии. Отмечалось, что россиянин был объявлен в розыск по подозрению в совершении тяжких преступлений.