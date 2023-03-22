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Аналитик Исаков заявил, что юань стал подходящей валютой для сохранения сбережений

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Depositphotos

Юань стал адекватным вариантом для диверсификации и сохранения сбережений. Об этом «Ленте.ру» заявил директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

«Планы по увеличению товарооборота между РФ и КНР вряд ли окажут значимое воздействие на курс юаня, и точно не должны становиться причиной для инвестиций в эту валюту. Разумной причиной является диверсификация вложений, защита сбережений от девальвации рубля к мировым валютам», — отметил Исаков.

По его словам, в зависимости от финансовой ситуации инвестора, доля юаня в портфеле может варьироваться от 10 до 30%. При этом подобные вложения нельзя считать способом получения больших доходов. Для этого лучше всего обратиться на рынок акций.

Он добавил, что тем, кто сейчас держит в своем портфеле доллары, лучше всего рассмотреть вложения без инфраструктурного риска. Например, могут подойти замещающие облигации на Московской бирже.

В конце ноября замдиректора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве России Валерия Минчичова заявила, что для накопления на безбедную старость стоит опробовать игровой подход, откладывая маленькие суммы. По ее словам, можно откладывать деньги по нарастающей, то есть в первый день положить в копилку 10 руб., на второй — 20, увеличивая таким образом сумму до 150 руб.

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