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Российский рынок онлайн-игр в 2022 году сократился на 80% относительно 2021 года

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Официальный рынок онлайн-игр в России по итогам 2022 года сократился на 80% относительно 2021 года. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительную оценку аналитиков АНО «Цифровая экономика».

Как отметили в организации, рынок может начать рост в перспективе двух-трех лет за счет появления программ профильного образования в киберспорте, развития VK Play, государственных инвестиций в производство контента.

Согласно февральскому отчету аналитиков компании Newzoo, в 2022 году глобальный рынок видеоигр впервые за несколько лет показал падение: с $194,7 млрд в 2021 году до $184,4 млрд в 2022 году. Снижение составило 4,31%. В Newzoo прогнозируют рост объема рынка онлайн-игр до $211,2 млрд к 2025 году.

На прошлой неделе аналитики медиахолдинга Rambler&Co, изучив мнение более 250 тыс. пользователей, написали, что к геймингу на сайтах онлайн-СМИ положительно относятся 38% россиян, при этом самый популярный интерактив на медиа площадках — это тесты.

В первой половине марта финская компания Supercell закрыла доступ к своей мобильной игре Clash of Clans для геймеров из России и Белоруссии.

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