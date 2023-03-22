Малый и средний бизнес сможет удвоить бюджет на продвижение на «VK рекламе»

Минэкономразвития и холдинг VK приняли решение расширить программу поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу VK.

Как отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшиникова, в России наблюдается рост предпринимателей, зарегистрировавших свой бизнес в онлайн-торговле. Показатель роста составил 1300% в 2022 году по сравнению с показателем 2019 года.

«Это говорит о том, что меры поддержки в сфере интернет-торговли и продвижения попадают в запрос бизнес-сообщества. Теперь наша программа расширена на новую рекламную платформу, что повысит и число участников, и возможности предпринимателей», — пояснила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Она добавила, что в программе могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица, ранее не продвигавшие свои товары и услуги через платформу «VK Реклама».

Ранее сообщалось, что малый и средний бизнес в РФ привлек 232 млрд рублей по программе ПСК по итогам 2022 года.