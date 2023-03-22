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Портфель ответственного финансирования Сбера достиг 1,3 трлн рублей

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Пресс-служба Сбера

Сбер опубликовал ESG-отчет по итогам 2022 года в соответствии с принципами ответственного банкинга Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде, принципами глобального договора ООН, целями устойчивого развития ООН и рекомендациями целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом.

По итогам 2022 года портфель ответственного финансирования Сбера достиг 1,3 трлн рублей, выручка от реализации некредитных ESG-продуктов составила 461 млн рублей.

С момента запуска системной ESG-трансформации Сбера в 2020 году была создана развитая ESG-инфраструктура, охватывающая всю Группу Сбер, включая регламентирующие и стратегические документы, органы управления на всех уровнях Группы и процессы управления.

По итогам года Сбер вошел в категорию с самыми высокими показателями ESG-рейтинга от РБК и НКР. Также Сбер занял 44-е место (из 155 банков) в глобальном международном рейтинге организации World Benchmarking Alliance.

«Сфера ESG требует не только максимальной вовлеченности, но и максимальной прозрачности. Это уже второй наш отчет международного уровня. Он детально отражает ход ESG-трансформации Сбера и показывает результаты наших усилий, которые мы регулярно измеряем через призму стратегии и систему ключевых показателей», — отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Что касается климатической повестки, в 2022 году по сравнению с 2019 годом Сбер снизил объем выбросов парниковых газов в CO2-эквиваленте по Охвату 1 на 21% и на 18% — по Охвату 2. Банк принял участие в первом российском аукционе по торговле углеродными единицами, провел стресс-тестирование физических климатических рисков до 2040 года и разработал библиотеку Eco2AI для оценки углеродного следа от обучения моделей машинного обучения.

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