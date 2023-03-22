«Роснефть» и CNPC провели рабочую встречу

В рамках государственного визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин провел встречу с представителями Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК), сообщает пресс-служба «Роснефти».

В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в области разведки, добычи, поставок нефти и углеродного менеджмента. Представители «Роснефти» и КННК также провели переговоры о подготовке пятого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

«Роснефть» и КННК на протяжении почти двух десятилетий являются надежными партнерами, это сотрудничество имеет стратегический характер. Наши компании успешно взаимодействуют по целому ряду направлений деятельности, способствуя развитию энергодиалога между Россией и Китаем, реализации масштабных инфраструктурных проектов в Евразии. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие интегрального сотрудничества с КННК по всей технологической цепочке, на расширение круга совместных проектов», — отметил Сечин.

В 2018 году в рамках Восточного экономического форума «Роснефть» и КННК подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи в РФ. По условиям соглашения, КННК получила возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах «Роснефти», расположенных, в том числе, в Восточной и Западной Сибири.

«Энергетическое сотрудничество, да и в целом сотрудничество России и Китая активно развивается, и компания «Роснефть» занимает лидирующие позиции на этом направлении», — отметил стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

В 2021 году «Роснефть» и ряд китайских компаний в рамках Российско-Китайского энергетического бизнес-форума подписали соглашения о сотрудничестве на проведение исследования ветроэнергетического потенциала самого перспективного в мировой отрасли нефтяного проекта «Восток Ойл».

«Китай является ключевым рынком сбыта для российской нефти - доля компании в китайском импорте составляет около 10%. В этом контексте стоит вспомнить, что «Роснефть» стала первой российской компанией, которая подписала долгосрочные контракты с китайской стороной, в том числе с CNPC – знаменитую «сделку века» на поставку 325 млн тонн нефти. С 2005 по 2022 год совокупные поставки «Роснефти» в Китай составили 442 млн тонн нефти. А в феврале 2022 года «Роснефть» и CNPC подписали 10-летний контракт на поставку дополнительных 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан. Уверен, сотрудничество «Роснефти» с китайскими партнерами будет только укрепляться», — рассказал Суверов.