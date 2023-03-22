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Экс-глава Lehman Brothers: Россия будет устойчивой перед угрозой банковского кризиса

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Global Look Press

Бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд заявил об устойчивости России перед угрозой банковского кризиса. Его слова передает РИА Новости.

На вопрос о том, сохранит ли Россия устойчивость перед угрозой банковского кризиса, Макдональд ответил положительно.

«Пожалуй, да», — сказал эксперт.

Он добавил, что нефть едва ли будет оказывать помощь России в этом плане, но у страны есть другие твердые активы — золото и серебро. Они будут расти в цене в ходе кризиса.

В 2008 году с банкротства банка Lehman Brothers начался мировой финансовый кризис. Макдональд в этот период отвечал за долговые обязательства и торговлю конвертируемыми ценными бумагами.

Ранее директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков говорил, что экономика РФ может получить «двойной удар» при усилении банковского кризиса в США. Стагнация финансовых рынков быстро приведет к снижению спроса на сырьевые товары.

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