США и Великобритания достигли в 2022 году рекордного дефицита торгового баланса

По итогам 2022 США и Великобритания зафиксировали рекордные дефициты торгового баланса — $1,18 трл и $290,4 млрд. Таким образом они стали лидерами по этому показателю среди крупных экономик, пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

США по итогам 2022 года нарастили торговый дефицит на 9,9%. Это максимум за всю истории наблюдений.

Отрицательное сальдо торгового баланса Великобритании выросло на треть — до $290,4 млрд, и у Индии, которая за 2022 год нарастила торговый дефицит наполовину, — до $268,3 млрд.

У Франции торговый дефицит вырос за год в 1,8 раза — до $171,7 млрд, она заняла четвертую строку среди крупных экономик.

Ранее ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что дефолт может обрушиться на ряд стран из-за возможного резкого повышения ставки Федрезерва США.

По анализу Кочеткова, опасение вызывает экономика Индии, а также десятков стран Африки и Латинской Америки. Проблема внешнего долга, номинированного в долларах США, указал эксперт, в размере и в необходимости обслуживания.