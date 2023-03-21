Молдавия осуществила поставки электроэнергии, ранее закупленной в ЕС, на Украину в тестовом режиме

Молдавия осуществила тестовые поставки электроэнергии на Украину, которая ранее была закуплена в Европе. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение молдавской госкомпании «Энергоком».

«Энергоком» продала 1 МВт-ч электроэнергии Украине в тестовом режиме. По данным молдавской энергокомпании, ранее объемы этой электроэнергии были приобретены в Евросоюзе и перенаправлены через территорию республики украинским поставщикам. Возможность проводить такие сделки Молдавия получила после присоединения к европейской аукционной площадке JAO», — следует из материала.

Сейчас главным поставщиком электроэнергии в Молдавию выступает принадлежащая «Интер РАО» Молдавская ГРЭС, которая поставляет в республику около 244 тыс. МВт-ч по $73 за 1 МВт-ч. Это составляет около 88% от всего импорта электроэнергии в страну. Остальные объемы Молдавия закупает в Румынии.

Ранее правительство Молдавии выразило намерение изменить условия поставок газа в страну российской компанией «Газпром». Глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов объяснил, что сейчас стоимость топлива, который РФ поставляет в Молдавию, фактически сравнялась с ценой, по которой страна закупает топливо в Европе.