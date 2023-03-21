«Ъ»: в феврале объем выдачи потребкредитов упал на 12,3%, а просрочка выросла

В феврале 2023 года объем выдачи потребительских кредитов cнизился на 12,3% по сравнению с показателями годом ранее. В то же время уменьшается средний размер кредита, а размер просрочки растет. Об этом со ссылкой на данные «Скоринг бюро» написала газета «Коммерсант».

По данным бюро, в феврале банки выдали выдано 2,35 млн кредитов на 431,8 млрд руб. По числу одобренных заявок это меньше, чем в традиционно слабом по показателям январе. Средний чек составил 183 тыс. руб., год назад — 240 тыс. рублей.

Объем просрочки на 90 и более дней увеличился до 712 млрд руб. (плюс 6,6% с начала года) из совокупного портфеля в 7,94 трлн руб. Средний размер просроченного потребкредита прибавил 10% и достиг максимума с 2021 года — 145,6 тыс. руб. (132,5 тыс. руб. в феврале 2022 года).

В статье говорится, что банки начали выдавать кредиты поменьше из-за опасений по поводу слабого возврата значительных по сумме займов – именно об этом свидетельствует тенденция. Аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова указывает, что она укладывается в традиционную политику банков. При кризисных сценариях они ужесточают риск-политику и стараются поддерживать объем кредитования за счет количества клиентов, а не размера ссуд.