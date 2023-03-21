Прибыль банков Украины в первые месяцы 2023 года выросла в 2,2 раза

Чистая прибыль украинских банков в январе–феврале увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 21,5 миллиарда гривен или порядка $582 млн. Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

Отмечается, что доходы банков в первые месяцы этого года выросли на 33% по сравнению с началом прошлого года, а расходы возросли на 12%.

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года доходы украинских банков выросли более, чем вдвое.

18 февраля на встрече по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что на Украине замедлилась инфляция и ожидается небольшое восстановление экономики в этом году.

До этого сообщалось, что Национальный банк Украины в январе 2023 года впервые с начала специальной военной операции России не печатал деньги. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что основную часть доходов украинского бюджета составила международная помощь — более 155 млрд гривен ($4,25 млрд), после этого идут сборы налоговой и таможенной служб.