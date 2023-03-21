ФАС разрешила «Объединенной чайной компании» купить активы производителя Lipton в России

Федеральная антимонопольная служба РФ разрешила ООО «Объединенная чайная компания» купить активы мирового производителя чая – Lipton – в России. Ведомство удовлетворило соответствующее ходатайство заявителя о приобретении основных производственных средств и нематериальных активов ООО «Экатерра». Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

ООО «Экатерра» – российская дочка нидерландской Ekaterra (производитель чая Lipton, Saito, Brooke Bond и др.). Сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке чайной продукции, говорится в материале. «Объединенная чайная компания» занимается производством чая под брендами Eastford, Berryford, «Зеленый стандарт».

Активы покинувшего Россию производителя чая Lipton компании Ekaterra могут быть интересны инвесторам и в последствии выкуплены «Объединенной чайной компанией», написала ранее газета «Коммерсантъ». Речь о вероятной сделке по покупке мощностей, обеспечивающих выпуск до 16 тыс. тонн чая в год. По информации СМИ, сделка позволит инвестору расширить производство чая под марками торговых сетей.