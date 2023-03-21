Минстрой разработал законопроект о свободной экономической зоне в новых регионах России

Минстрой разработал законопроект, который предполагает создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом пишет РБК, ссылаясь на полученный документ.

В документе указали, что принятие законопроекта позволит «обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов». СЭЗ планируется создать на всей территории этих регионов на срок до конца 2050 года. Для сравнения, срок функционирования СЭЗ в Крыму и Севастополе — до конца 2039 года.

Минстрой отметил, что для участия в СЭЗ необходимо иметь зарегистрированную компанию на территории новых регионов России или иметь там филиалы. Размер капиталовложений в первые три года должен не опускаться ниже 3 млн рублей для малого предпринимательства, а для всех других компаний – не менее 30 млн рублей.

Отдельным законопроектом будет установлена нулевая ставка по налогу на прибыль в бюджет в период на 10 лет с момента получения первой прибыли. При этом ставка налога в бюджет субъекта может быть установлена на уровне от 0% до 13,5% в зависимости от деятельности.

В начале октября замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что экономики Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей значительно диверсифицированы, но развития их потенциала потребует «значительных» инвестиций.