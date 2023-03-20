Эксперт объяснил, сможет ли Россия покрыть потери «Северного потока» поставками газа в Китай

Даже рекордные поставки газа в Китай не смогут покрыть потери «Северного потока», заявил в интервью Pravda.Ru главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Так он прокомментировал информацию о том, что Россия в январе 2023 года стала лидером по поставкам голубого топлива в КНР.

«Конечно, есть еще поставки сжиженного природного газа (СПГ). Однако если мы, как и планировалось, через год выйдем на максимальный объем поставок в 38 миллиардов кубометров, это все равно не покроет потери «Северного потока», через который мы поставляли 55 миллиардов кубометров в страны Западной Европы», — пояснил Громов.

Он добавил, что к 2024 году Москва может запустить дополнительные поставки трубопроводного газа в Китай с острова Сахалин в объеме до 10 млрд кубометров. Однако даже при таком сценарии не удастся выйти на уровень «Северного потока», заключил эксперт.

Ранее глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что по создаваемому на территории страны хабу можно будет поставлять около 40 млрд кубометров газа.