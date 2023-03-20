Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, сможет ли Россия покрыть потери «Северного потока» поставками газа в Китай

Эксперт Громов: поставки газа в Китай не помогут РФ покрыть потери «Северного потока»

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Даже рекордные поставки газа в Китай не смогут покрыть потери «Северного потока», заявил в интервью Pravda.Ru главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Так он прокомментировал информацию о том, что Россия в январе 2023 года стала лидером по поставкам голубого топлива в КНР.

«Конечно, есть еще поставки сжиженного природного газа (СПГ). Однако если мы, как и планировалось, через год выйдем на максимальный объем поставок в 38 миллиардов кубометров, это все равно не покроет потери «Северного потока», через который мы поставляли 55 миллиардов кубометров в страны Западной Европы», — пояснил Громов.

Он добавил, что к 2024 году Москва может запустить дополнительные поставки трубопроводного газа в Китай с острова Сахалин в объеме до 10 млрд кубометров. Однако даже при таком сценарии не удастся выйти на уровень «Северного потока», заключил эксперт.

Ранее глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что по создаваемому на территории страны хабу можно будет поставлять около 40 млрд кубометров газа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть