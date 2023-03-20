РБК: аналитики спрогнозировали двукратный рост ввода ТЦ в Москве в 2023 году

В этом году в Москве планируется ввести в эксплуатацию торговые центры общей площадью 292 тыс. кв. м. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщило РБК со ссылкой на компанию IBC Real Estate.

«В Москве планируется ввод 15 торговых центров площадью 292 тыс. кв. м. Почти половина от общего ввода торговых площадей занимает ТПУ «Селигерская» — 145 тыс. кв. м», — сообщили в компании.

В компании уточнили, что в прошлом году по всей России было введено 305 тыс. кв. м торговой недвижимости. Это втрое меньше, чем в 2021 году (913 тыс. кв. м) и является минимальным показателем за всю 20-летнюю историю наблюдений.

Ситуация на рынке коммерческой недвижимости в России начала постепенно восстанавливаться. Fashion-операторы, заведения общепита, специализированные ретейлеры чаще стали открывать новые торговые точки и магазины, написал ранее «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. По данным NF Group, в конце прошлого года в Москве вакантность в торговых центрах достигала 15,6% на фоне ухода западных брендов. Уже в начале 2023 года ситуация стабилизировалась. Аналитики посчитали, что вакантные места заняли итальянские марки и ретейлеры из Турции, Армении, Китая и Белоруссии.