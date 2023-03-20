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Forbes: 28% российских работодателей в 2023 году ожидают сокращений сотрудников

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Unsplash

28% российских работодателей в 2023 году ожидают сокращений сотрудников, сообщает Forbes.

Каждый четвертый работодатель заявил, что не будет увольнять сотрудников до конца 2023 года, а 27% даже планируют расширение штата.

При этом четверть сотрудников находится в поиске работы, а 58% время от времени просматривают сайты с вакансиями.

Ранее сообщалось, что увеличилось число россиян, которые не боятся отказываться от работы после успешного прохождения собеседования. Самые распространенные причины — низкая зарплата, несоответствие описания вакансии реальной работе и неподходящий график.

Так, отказываться от работы после успешного прохождения всех испытаний доводилось 55% россиян. Это самый высокий показатель за последние 8 лет: за год число тех, кто имеет опыт отказа от оффера, увеличилось на 11 процентных пунктов, а по сравнению с 2020-м — почти вдвое. Причем женщины говорят «нет» после собеседования чаще, чем мужчины (57% против 53%).

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