Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» за год выросла более чем в 10 раз

ПАО «Совкомфлот» опубликовал отчетность за прошлый год по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Согласно ей, выручка компании по сравнению с 2021 годом выросла на 22,6% до $1 889,2 млн, а чистая прибыль увеличилась в 10,8 раз до $385,2 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

Как следует из сообщения, компания подтвердила политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

«Можно предположить, что если рекомендация дивидендов составит 50% от скорректированной чистой прибыли, то размер выплат составит 4,28 руб. — это 7,1% дивидендной доходности исходя из текущей цены акций (60,2 руб.)», — отметили эксперты «БКС Мир инвестиций».

«Совкомфлот» является крупнейшей судоходной компанией России, одним из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов. Входит в транспортный холдинг — «Группа компаний Совкомфлот».