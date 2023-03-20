Дерипаска заявил, что Западу следует идти на поклон к Китаю на фоне банковского кризиса

Российский бизнесмен Олег Дерипаска высказал мнение, что Западу неизбежно придется «идти на поклон» к Китаю в связи с экономическими проблемами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Дерипаски, экономическая политика западных стран является неразумной. В связи с этим он указал на излишне высокие банковские ставки в США и других государствах.

«Только деньгами этот кризис не зальешь. Придется снять штанишки и идти на поклон к китайцам», — заявил бизнесмен, отметив необходимость начала новой страницы «биполярного мира».

По мнению Дерипаски, виновными в проблемах в банковской сфере западных стран являются «ультралиберальные экономисты» из Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые увеличивают ставки «в своем упорстве не замечать реальность».

Ранее агентство Reuters сообщало, что администрация президента США Джо Байдена провела беседу с создателем финансового холдинга Berkshire Hathaway и миллиардером Уорреном Баффетом по поводу банковского кризиса в стране.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников сообщало, что одиннадцать крупнейших банков США вложат в калифорнийский инвестиционный First Republic $30 млрд в виде собственных депозитов в рамках спасения кредитной структуры. В том числе деньги предоставят JPMorgan, Bank of America и Citigroup.