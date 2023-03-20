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Покупатели попросили Роспотребнадзор проверить магазины «Светофор» из-за поддельной продукции

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Роспотребнадзор попросили проверить магазины торговой сети «Светофор» в Москве из-за участившихся фактов продажи фальсифицированной продукции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на обращение организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ).

«Просим Вас согласовать с органами прокуратуры и провести в отношении ООО «Торгсервис 150», заведующего магазинами «Светофор» в Москве, внеплановые проверки и иные контрольные мероприятия с последующим изъятием фальсифицированной и неучтенной продукции из обращения и привлечением виновных лиц к ответственности», — отметили в письме, которое было направлено на имя руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Москве Елены Андреевой.

В публикации добавили, что, по данным надзорных ведомств, в магазинах «Светофор» сейчас продается продукция, которая изготовлена из неизвестного сырья, что может представлять угрозу для покупателей.

По данным организации, торговая сеть часто продает продукцию, у которой истек срок годности или которая попросту испортилась. Кроме того, «Светофор» халатно относится к санитарным и гигиеническим нормам.

19 января пресс-служба Роскачества опубликовала информацию, что 8% сметаны 20-процентной жирности из 87 торговых марок этого продукта, которые за 2022 год проанализировали специалисты, оказались поддельными.

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