Bloomberg: на складе Лондонской биржи обнаружили мешки с камнями вместо никеля

На складе Лондонской биржи металлов (LME) в голландском Роттердаме обнаружили мешки с камнями вместо партии никеля. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

На складе, принадлежащем компании Access World, в Роттердаме вместо никеля были обнаружены мешки с камнями. Подозрительный груз был зарегистрирован на хранение под видом никеля с начала 2022 года.

В публикации отметили, что бракованная партия составляет всего 0,14% от всего хранящегося на складах никеля и это событие не повлияет на рынок металлов. Однако данное событие будет иметь более серьезные последствия, так как раньше считалось, что LME была гарантом безопасности на фоне постоянных скандалов на рынке.

По данным агентства, пока что неясно, содержался ли в выявленных мешках металл, либо произошла ошибка, кража или мошенничество. Однако выявленный вес мешков не соответствовал ожидаемым показателям. Из-за этого LME порекомендовала операторам перепроверить свои партии никеля. Эксперты рынка посчитали, что LME нужно начать работать должным образом. Но пока основная проблема в том, что сама работа производится не как надо.

В середине октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что на складах ведущей мировой товарной биржи LME скопились большие объемы российской меди. Объемы «ненужной» меди на Лондонской бирже металлов за сентябрь увеличились на 26-225%.