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Инвестиции в отечественные ГЧП-проекты достигли максимума за пять лет

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Объем инвестиций в проекты на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) в России составил 765 млрд рублей, что стало максимальным за последние пять лет показателем. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на исследование АКРА о рынке ГЧП в условиях внешнего давления.

Инвестиции в ГЧП-проекты в 2021 г. были на 32% ниже – они составляли 523 млрд рублей. Но доля частных денег в них была существенно выше – 82%, или 429 млрд рублей, против 64%, или 486 млрд рублей, за 2022 год. При этом рост вложений по итогам прошлого года связан с ростом государственных инвестиций в инфраструктуру.

По словам заместителя директора группы рейтингов структурированного и проектного финансирования АКРА Альфии Васильевой, крупнейшими проектами в прошлом году, где произошло коммерческое закрытие, стали строительство автодороги Алексеевское – Альметьевск (83,7 млрд рублей), проект онкологического центра в Перми (17,7 млрд рублей) и проект универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в Нижнем Новгороде (16,1 млрд рублей).

Эксперты рынка посчитали, что показатель 2022 года связан с удачным стечением обстоятельств, в частности с возможностью заключать большинство контрактов без конкурса. По предварительным расчетам, в этом году коммерческое закрытие может быть у 400 проектов при позитивном сценарии. В худшем же случае сокращение может составить около 20-30%.

В конце января газета Donya-e Eqtesad писала, что Россия обогнала Китай в качестве крупнейшего инвестора в Иране. По словам главы Организации инвестиций и экономической и технической помощи Ирана Али Фекри, Россия потратила около $2,7 млрд на два нефтяных проекта в западной провинции Илам.

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