РБК: застройщики стали предлагать россиянам ипотеку под 3%

Период околонулевых ставок по ипотеке подходит к концу. Как сообщили РБК в компании «Метриум», застройщики стали предлагать россиянам ипотечные кредиты под 3% годовых в рамках своих программ. Ранее о том, что Центробанк против различных ипотечных схем от застройщиков, заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Минимальные ставки по субсидированным кредитам от застройщиков повысились до 3%. Некоторые компании предлагают клиентам программы со ставкой 0% на период строительства. Но это разновидность траншевой ипотеки (схема, при которой банк выдает покупателю строящегося жилья кредит частями, перечисляя суммы на счет застройщика – «Газета.Ru»). А не модификация околонулевой. Число субсидированных программ, возможно, начнет сокращаться с мая, когда станут действовать макропруденциальные надбавки по кредитам с низкими ставками», — рассказали в «Метриуме».

На пресс-конференции в пятницу Набиуллина заявила, что ЦБ намерен бороться с ипотечными схемами, которые несут высокие риски.

«Что касается разных ипотечных схем от застройщиков, траншевой ипотеки, с возвратом на кешбэк – нас абсолютно не устраивают эти схемы, «черт знает какие», как вы сказали, согласна с этим. Мы не только мониторим эту систему, [но] и готовы принять решение по ней», – отметила глава ЦБ.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов сказал РБК, что те, кто рассматривает сценарий инвестиций в недвижимость, на фоне сворачивания ипотеки с околонулевыми ставками нужно учесть важный нюанс. А именно – для полуения доходности по инвестициям в недвижимость кредитная ставка должна быть меньше, чем ставка аренды, отметил эксперт.