Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РБК: застройщики стали предлагать россиянам ипотеку под 3%

close
100%
Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Период околонулевых ставок по ипотеке подходит к концу. Как сообщили РБК в компании «Метриум», застройщики стали предлагать россиянам ипотечные кредиты под 3% годовых в рамках своих программ. Ранее о том, что Центробанк против различных ипотечных схем от застройщиков, заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Минимальные ставки по субсидированным кредитам от застройщиков повысились до 3%. Некоторые компании предлагают клиентам программы со ставкой 0% на период строительства. Но это разновидность траншевой ипотеки (схема, при которой банк выдает покупателю строящегося жилья кредит частями, перечисляя суммы на счет застройщика – «Газета.Ru»). А не модификация околонулевой. Число субсидированных программ, возможно, начнет сокращаться с мая, когда станут действовать макропруденциальные надбавки по кредитам с низкими ставками», — рассказали в «Метриуме».

На пресс-конференции в пятницу Набиуллина заявила, что ЦБ намерен бороться с ипотечными схемами, которые несут высокие риски.

«Что касается разных ипотечных схем от застройщиков, траншевой ипотеки, с возвратом на кешбэк – нас абсолютно не устраивают эти схемы, «черт знает какие», как вы сказали, согласна с этим. Мы не только мониторим эту систему, [но] и готовы принять решение по ней», – отметила глава ЦБ.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов сказал РБК, что те, кто рассматривает сценарий инвестиций в недвижимость, на фоне сворачивания ипотеки с околонулевыми ставками нужно учесть важный нюанс. А именно – для полуения доходности по инвестициям в недвижимость кредитная ставка должна быть меньше, чем ставка аренды, отметил эксперт.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть