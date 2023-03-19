Эрдоган заявил, что Турция быстро работает над введением в эксплуатацию газового хаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о быстрой работы республики над реализацией проекта центра газовой торговли (газовый хаб). Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая в турецкой провинции Балыкесир, передает телеканал TRT.

«Мы быстро продвигаемся к тому, чтобы сделать из нашей страны центр производства, транспортировки и торговли природным газом», — сказал он.

Политик также отметил, что власти страны развивают и местные трубопроводы, и предприятия для хранения голубого топлива.

Ранее источник ТАСС в Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции заявил, что в республике в настоящее время идет работа по урегулированию юридической составляющей проекта газового хаба, его запуск должен состояться в течение года.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил, как может отразиться на создании газового хаба разрушительное землетрясение в Турции.

Он отметил, что в Кремле не сомневаются, что Турция справится с последствиями землетрясения и займется восстановлением разрушенных городов, однако хаб в данный момент не является приоритетом Турции. По его словам, многие страны, включая Россию, будут помогать Турции при необходимости.