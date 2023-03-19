Рынки коммерческой недвижимости в России начали постепенно восстанавливаться

Ситуация на рынке коммерческой недвижимости в России начала постепенно восстанавливаться. Fashion-операторы, заведения общепита, специализированные ретейлеры чаще стали открывать новые торговые точки и магазины. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

По данным NF Group, в конце прошлого года в Москве вакантность в торговых центрах достигала 15,6% на фоне ухода западных брендов. Уже в начале 2023 года ситуация стабилизировалась. Аналитики посчитали, что вакантные места заняли итальянские марки и ретейлеры из Турции, Армении, Китая и Белоруссии.

Участники рынка сошлись во мнении, что сегмент стрит-ретейла начал расти еще сильнее, что говорит о восстановлении спроса со стороны населения. При этом если у локальных fashion-ретейлеров наблюдаются некоторые сложности из-за высокой стоимости аренды, то операторы стритфуда оказались в более выгодном положении из-за частого открытия новых продуктовых, табачных и винных магазинов.

Эксперты в сегменте офисной недвижимости добавили, что по итогам первого квартала объем заключенных сделок в Москве может быть в 1,5 раза ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако речь идет о новых контрактах, без каких-либо переносов соглашений с конца 2022 года. Ситуация же на рынке Санкт-Петербурга практически не поменялась, а колебания идут в пределах 0,5% к значениям прошлого года.

19 февраля «Коммерсантъ», ссылаясь на показатель Mall Index писал, что рынки коммерческой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга начали постепенно восстанавливаться, посещаемость торговых центров сглаживается, а помещения на улицах сдаются активнее всего.