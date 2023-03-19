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Минпромторг РФ: Россия планирует создать свою лизинговую компанию в Африке

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков заявил, что Россия намерена создать на территории Африки свою лизинговую компанию. Об этом он сообщил на круглом столе «Законодательный ответ на экономические вызовы», передает ТАСС.

По его словам, на африканском рынке берут в лизинг большое количество продукции — от самолетов до вендинговых машин. Опорной компанией, скорее всего, будет «Газпромбанк лизинг», добавил он.

Ранее Минпромторг утвердил обновленный список товаров, которые разрешены к параллельному импорту в Россию. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В ведомстве добавили, что также список пополнился запчастями для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Кроме того, в перечень включены бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo. Помимо этого, в список добавили еще 12 автомобильных брендов.

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