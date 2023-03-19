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Reuters: власти США советовались с миллиардером Баффеттом по банковскому кризису

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Dennis Van Tine/imago images/MediaPunch/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена провела беседу с создателем финансового холдинга Berkshire Hathaway и миллиардером Уорреном Баффетом по поводу банковского кризиса в стране. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник.

По словам собеседника агентства, переговоры с миллиардером Баффетом вели высокопоставленные чиновники из администрации Байдена. При этом источник отказался конкретизировать, кто именно проводил консультацию и что конкретно обсуждалось.

По данным агентства, вполне вероятно, что обсуждение могло быть сосредоточено на возможном вливании средств со стороны Баффета в региональный банковский сектор США. Также речь могла идти и о возможных рекомендациях по поводу текущего банковского кризиса в стране.

17 марта агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников сообщило, что одиннадцать крупнейших банков США вложат в калифорнийский инвестиционный First Republic $30 млрд в виде собственных депозитов в рамках спасения кредитной структуры. В том числе деньги предоставят JPMorgan, Bank of America и Citigroup.

До этого Reuters со ссылкой на источники сообщил, что финансовые аналитики ожидают, что руководство Европейского Центробанка (ЕЦБ) повысит уровень ключевой ставки еще на 50 базисных пунктов (на 0,5%) — с нынешних 3% до 3,5% годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики валютного регулятора будет обусловлено банкротством крупного американского инвестиционного банка Silicon Valley Bank (SVB).

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