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Стипендии президента РФ аспирантам в новой системе могут повысить до 50 тысяч рублей

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Минобрнауки сообщили ТАСС, что на фоне перехода к новой модели аспирантуры ведомство работает над повышением размера стипендий президента РФ для аспирантов до 50 тысяч рублей в месяц.

«В настоящее время Минобрнауки России в связи с переходом к новой модели аспирантуры работает над повышением размера стипендий президента РФ для аспирантов (адъюнктов) до 50 000 рублей в месяц», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российское правительство учредило стипендию для студентов за успехи в инженерном деле.

До этого Министерство науки и высшего образования России предложило увеличить ряд стипендий до 15 тыс. руб. в месяц для студентов и до 20 тыс. руб. в месяц для аспирантов с 1 сентября 2023 года.

В 2023 году в Государственную думу будет внесен законопроект об установлении стипендии для студентов не ниже уровня минимального размера оплаты труда.

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