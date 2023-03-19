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На Украине назвали примерные сроки восстановления энергосистемы страны

Госэнергонадзор Украины: на полное восстановление энергосистемы страны уйдут годы

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Председатель государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор) Украины Руслан Слободян заявил, что на полное восстановление поврежденной энергосистемы республики нужны годы. Его слова приводит РИА Новости.

«Восстанавливать придется очень долго, это займет скорее всего не один год до полного восстановления», — сказал Слободян.

По его словам, в результате обстрелов надежность электрических сетей сильно упала, на данный момент энергетики не могут гарантировать бесперебойное электрообеспечение.

«Темпы восстановления соразмерны с темпами новых повреждений», — указал глава Госэнергонадзора.

Согласно его оценке, обстановка в области энергетики на Украине остается сложной.

Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что из-за ремонтных работ на объектах сетей возможны определенные временные ограничения поставок электроэнергии в Житомирской и Киевской областях страны.

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