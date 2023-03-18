«Ъ»: в России возросло количество пиратских копий комиксов сенен манга, маньхуа и манхва

В России отмечается возросший интерес к азиатским комиксам, что привело к развитию пиратских схем в данном сегменте. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников книжного рынка и маркетплейсы.

В «Комильфо» (подразделение «Эксмо-АСТ») подчеркнули, что в феврале 2023 года спрос на подобные издания вырос на 200% в годовом выражении. Среди лидирующих позиций манга в жанре сенен, растет популярность среди китайских комиксов маньхуа и корейской манхвы.

В «Яндекс.Маркете» также отметили рост интереса к азиатским комиксам. По данным маркетплейса, за первый кварта 2023 года их продажи выросли на площадке в 20 раз в годовом выражении.

Собеседник издания подчеркнул, что данный интерес привел к развитию пиратства в этом сегменте рынка. Источник газеты в одном из бюро, занимающемся переводом комиксов, утверждает, что участники пиратских схем самостоятельно завозят в Россию экземпляры изданий или покупают цифровые копии в интернете, после чего заказывают у бюро профессиональный перевод, а чаще берут готовый любительский из профильных сообществ в интернете. После азиатские комиксы печатают небольшим тиражом и продают через маркетплейсы или сообщества в социальных сетях под видом б/у товара.

Ранее стало известно, что первая в истории японской индустрии манга, которая была полностью нарисована нейросетью Midjourney, поступила 9 марта в продажу.