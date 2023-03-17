Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат Романов: решение о выплате Сбером рекордных дивидендов — пример для бизнеса

close
100%
Пресс-служба Сбера

Решение о выплате Сбером рекордных дивидендов в 565 млрд рублей за непростой 2022 год — это честный и своевременный шаг и пример для всего российского бизнеса, считает депутат Госдумы, первый зампред комитета по контролю Михаил Романов.

«Государство, как основной акционер Сбера, в итоге может получить в бюджет половину суммы, то есть 282 млрд рублей – эти средства будут направлены на реализацию государственных приоритетов и социальные программы», — отметил парламентарий.

Он также назвал важным заявление президента и председателя правления Сбера Германа Грефа о том, что банк после выплаты дивидендов сохранит капитал и все показатели выше нормативов ЦБ.

«Это важный тезис», — считает Романов.

Сбер, по мнению депутата, сегодня должен иметь достаточно ресурсов для активного кредитования экономики и для создания суверенных российских технологий, как финансовых, так и в интересах цифровизации государства.

«Это ключевой приоритет для Сбербанка, на мой взгляд, наравне с выплатой дивидендов акционерам и обеспечения финансовой стабильности для россиян», — заключил первый зампред думского комитета по контролю.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть