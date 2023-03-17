Депутат Романов: решение о выплате Сбером рекордных дивидендов — пример для бизнеса

Решение о выплате Сбером рекордных дивидендов в 565 млрд рублей за непростой 2022 год — это честный и своевременный шаг и пример для всего российского бизнеса, считает депутат Госдумы, первый зампред комитета по контролю Михаил Романов.

«Государство, как основной акционер Сбера, в итоге может получить в бюджет половину суммы, то есть 282 млрд рублей – эти средства будут направлены на реализацию государственных приоритетов и социальные программы», — отметил парламентарий.

Он также назвал важным заявление президента и председателя правления Сбера Германа Грефа о том, что банк после выплаты дивидендов сохранит капитал и все показатели выше нормативов ЦБ.

«Это важный тезис», — считает Романов.

Сбер, по мнению депутата, сегодня должен иметь достаточно ресурсов для активного кредитования экономики и для создания суверенных российских технологий, как финансовых, так и в интересах цифровизации государства.

«Это ключевой приоритет для Сбербанка, на мой взгляд, наравне с выплатой дивидендов акционерам и обеспечения финансовой стабильности для россиян», — заключил первый зампред думского комитета по контролю.