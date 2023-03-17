Bloomberg: в море стали скапливаться танкеры с российской нефтью из-за отсутствия покупателей

За последнее время поставщикам российской нефти стало труднее находить покупателей на фоне ужесточения международных санкций, включая запрет на морские перевозки сырья из РФ и установления ценового «потолка». В итоге танкеры с ресурсным грузом стали скапливаться в ожидании покупателей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сведения Vortexa, Kpler и данные отслеживания судов.

«По всему миру появляется все больше признаков того, что бесперебойный поток российской нефти начинает нарушаться. Суда, заполненные топливом, плавают у берегов Европы, Африки и Латинской Америки, потенциально увеличивая сборы за ожидание. Некоторые суда, перевозящие сырую нефть производителя ОПЕК+, курсируют между портами без разгрузки, в то время как другие разгружаются и прячутся в необычных местах», — говорится в материале.

За последнее время Россия диверсифицировала логистические маршруты доставки сырой нефти. Европейский энергетический рынок больше не является для Москвы ключевым направлением для экспорта топлива, уточняется в статье.

«Сложившаяся сеть логистики с трудом справляется с обслуживанием страны, объемы экспорта сырой нефти и нефтепродуктов которой превышает 7 миллионов баррелей в день. Значительная часть этой торговли переместилась из Европы к новым и менее знакомым клиентам, часто за тысячи миль от нее», — заключается в заметке.

15 марта Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете сообщило о снижении экспорта нефти из России по итогам февраля. По данным агентства, он упал на 500 тыс. баррелей в сутки на фоне вступления в силу эмбарго Евросоюза (ЕС). По итогам последнего месяца зимнего периода этот показатель сократился до 7,5 млн баррелей в сутки.