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Зимбабве захотела оплачивать российскую нефть зимбабвийскими долларами

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Brendan McDermid/Reuters

В правящей партии Зимбабве предложили оплачивать поставки российской нефти местной национальной валютой — зимбабвийскими долларами. В настоящее время прямым закупкам сырья из РФ мешает невозможность проводить платежи в американских долларах, приводит слова спикера ZANU-PF Кристофера Мутсвангви РИА Новости.

Сейчас власти африканской страны вынуждены использовать для торговли с Россией иностранные банки, не подпадающие под санкции США. Однако процесс можно было бы значительно упростить с помощью конвертации рубля или зимбабвийского доллара. В этом случае зависимость товарооборота (в том числе энергетического) двух стран от международных санкций сильно бы снизилась, пояснил политик.

«Национальные банки могли бы найти способ проводить конвертации российского рубля или зимбабвийского доллара. Этому процессу, к примеру, может способствовать добыча золота в африканской стране. Нужно найти способ, который не будет ограничивать нашу торговлю американским долларом, он больше не нужен нам, чтобы торговать друг с другом», — заключил Мутсвангва.

15 марта спикер правящей партии Зимбабве Кристофер Мутсвангва заявил о желании африканской страны работать с Россией по добыче и обработке алмазов. Кроме того, в список интересов государства также входит наращивание сотрудничества с Москвой в области добычи лития.

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