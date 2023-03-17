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Пресс-секретарь Путина Песков подтвердил информацию о продлении зерновой сделки на 60 дней

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней. Об этом он сообщил во время брифинга с журналистами.

»Россия продлевает зерновую сделку на 60 дней», — сказал представитель Кремля.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга объявила, что зерновая сделка продлена на 60 дней.

Ранее главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили по телефону продление зерновой сделки. До этого турецкий министр обороны Хулуси Акар говорил, что в настоящее время идут переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявлял, что решение продлить зерновую сделку только на 60, а не на 120 дней, было принято в Москве из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

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