Google Play удалил приложения ряда попавших под санкции российских банков

Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения ряда российских банков, попавших под западные санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

С маркетплейса пропали приложения таких банков, как «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Приморье», «Левобережный», «Зенит», СДМ-банк, УБРиР, «Ланта банк» и Металлинвестбанк.

В феврале сообщалось, что Министерство финансов США добавило в черный список более десятка российских финансовых институтов, в числе которых оказались перечисленные выше банки. Согласно сообщению ведомства, перечисленные финансовые субъекты обращаются к более мелким банкам и фирмам в попытке обойти санкции, которые подразумевают ограничение на проведение ряда операций с данными финансовыми учреждениями.

В марте из магазина App Store пропало приложение «Тинькофф банка». 25 февраля «Тинькофф банк» и еще несколько других российских банков попали в 10-й пакет антироссийских санкций Европейского союза. В качестве обоснования отмечалось, что эти банки вовлечены в сектора экономики, якобы «обеспечивающие существенный источник доходов правительству Российской Федерации».