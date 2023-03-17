В Казахстане создали специальную экономическую зону на площади 30 тысяч гектаров

Правительство Казахстана постановило создать в Алма-Атинской области до 2048 года специальную экономическую (СЭЗ) зону G4 City площадью 30 тыс. гектаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

«СЭЗ располагается к северу от города Алматы вдоль 80-километровой трассы А3 (Алматы – Конаев), на ее территории устанавливается специальный правовой режим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зона создаст благоприятный климат для привлечения инвестиций в создание интегрированного города G4 City. Предполагается, что в G4 City будут проживать порядка 2,2 млн человек.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия — ЕАЭС) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали первый раунд переговоров по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ). Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение министра по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрея Слепнева.