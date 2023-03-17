Введенные западными странами санкции в отношении России оказали минимальное влияние на повседневную жизнь россиян. Это произошло, как считает профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета

Хоккайдо Ринсуке Хаттори, благодаря гениальному умению граждан РФ находить выход из сложных ситуаций. Об этом он написал в статье для Wedge Infinity.

Хаттори напомнил о выводе работающей в РФ журналистки Асуки Токуямы, которая указала, что «русские гениально умеют находить выход из различных трудных ситуаций».

Профессор согласен с такой оценкой. Он подчеркнул, что ее можно считать авторитетным, поскольку Токуяма живет в России. Представительница СМИ также общается с теми, кто непосредственно живет в России. Российские власти, пишет ученый, постоянно следят за тем, чтобы жизнь россиян не пострадала от последствий санкций.

Также французский экспат Александр, проживающий и работающий в России около 20 лет, заявил, что большая часть россиян не ощутила какого-либо влияния санкций.

В свою очередь член экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров заявил, что немецкая общественность понимает, что украинский кризис спровоцирован в интересах Вашингтона, и его затягивание вызовет социально-экономические проблемы в Германии.