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Кабмин поддержал пересмотр цифр при определении тяжести совершенных экономических преступлений

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Правительство России поддержало пересмотр цифр при определению тяжести совершенных экономических преступлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы конституционного комитета Госдумы Сардану Авксентьеву.

«Мы давно обсуждаем с правительством это повышение количественных значений для квалификации тяжести экономических преступлений. Эти значения по большинству статей не индексировались с 2016 года и давно потеряли актуальность», — заявила Авксентьева, добавив, что Правительство России поддержало инициативу фракции «Новые люди».

В партии привели пример одного из таких пересмотров — например, за преступление, у которого квалифицирующим значением является цифра пять миллионов рублей, неуплата недоимок выше такой суммы на данный момент является преступлением особой тяжести. После пересмотра, подобное преступление, в котором это значение будет повышено до десяти миллионов, будет считаться уже преступлением средней тяжести.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что число дел о коррупции, направленных в суд в 2022 году превысил показатели 2021 года на девять процентов.

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