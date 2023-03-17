Кабмин поддержал пересмотр цифр при определении тяжести совершенных экономических преступлений

Правительство России поддержало пересмотр цифр при определению тяжести совершенных экономических преступлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы конституционного комитета Госдумы Сардану Авксентьеву.

«Мы давно обсуждаем с правительством это повышение количественных значений для квалификации тяжести экономических преступлений. Эти значения по большинству статей не индексировались с 2016 года и давно потеряли актуальность», — заявила Авксентьева, добавив, что Правительство России поддержало инициативу фракции «Новые люди».

В партии привели пример одного из таких пересмотров — например, за преступление, у которого квалифицирующим значением является цифра пять миллионов рублей, неуплата недоимок выше такой суммы на данный момент является преступлением особой тяжести. После пересмотра, подобное преступление, в котором это значение будет повышено до десяти миллионов, будет считаться уже преступлением средней тяжести.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что число дел о коррупции, направленных в суд в 2022 году превысил показатели 2021 года на девять процентов.