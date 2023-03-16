МИД России: зерновую сделку продлили на 60 дней

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга объявила, что зерновая сделка продлена на 60 дней. Ее слова приводит «Интерфакс».

»[Зерновую] сделку продлили на 60 дней», — указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она обратила внимание, что Россия в этом вопросе придерживается дипломатичного пути.

Накануне главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили по телефону продление зерновой сделки. Ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар говорил, что в настоящее время идут переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что решение продлить зерновую сделку только на 60, а не на 120 дней, было принято в Москве из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.