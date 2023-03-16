Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: объемы поставок в Россию процессоров и чипов почти не снизились вопреки международным санкциям

close
100%
Depositphotos

По итогам 2022 года объемы поставок процессоров и чипов на российский внутренний рынок почти не снизились вопреки действию международных санкций и уходу ряда зарубежных производителей из РФ. Самый большой рост продемонстрировали производители из Китая и Южной Кореи, а вот импорт американских фирм, напротив, резко упал, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

«В 2022 году в Россию поступило около 782 тыс. процессоров Intel, что на 9% больше результата 2021 года. Поставки другого американского производителя AMD упали вдвое, до 143 тыс. штук. Объем поставок «прочих» фирм (среди них есть китайские и корейские) увеличился в 2,5 раза, до 102 тыс.», — заявил один из собеседников.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) рассказали, что общее число поставляемых в страну чипов с техпроцессом от 32 нанометров (нм) и ниже в 2022 году сократилось на 0,7%, до 1,03 млн. По словам другого собеседника газеты, лидером в количестве поставок остается Intel. Также в пятерку лидеров вошли американский Analog Devises, Texas Instruments, AMD (и принадлежащий ему Xilinx), швейцарский STMicroelectronics.

15 марта пресс-служба Национального центра физики и математики (НЦФМ) сообщила, что российские ученые разработали первый в РФ проект рентгеновского литографа для производства микросхем. Его мощность рассчитана в диапазоне 11,2 нм (рентгеновские лучи).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть