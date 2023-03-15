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«Яндекс» сообщил о намерении оспорить решение о делистинге своих акций с биржи NASDAQ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Компания «Яндекс» получила уведомление о том, что биржа NASDAQ намерена провести делистинг ценных бумаг ряда компаний, ведущих бизнес в России — в их числе оказались акции Яндекса класса А. Как сообщается на сайте компании, в ближайшее время «Яндекс» подаст в NASDAQ апелляцию.

В сообщении подчеркивается, что вне зависимости от финального решения NASDAQ ценные бумаги «Яндекса» продолжат торговаться на Московской бирже. Для инвесторов ничего не изменится, и торги будут идти в обычном режиме.

Кроме того отмечается, что возможный делистинг не повлияет на операционную деятельность компании. Все сервисы будут работать как раньше, а расчеты с партнёрами будут выполняться в срок и в полном объеме.

Ранее сообщалось, что корпорация «Яндекс» перевела своих сотрудников на гибридный режим работы с возможностью работать в зарубежных хабах.

В сообщении указывается, что теперь работники могут трудиться из офиса два — три дня в неделю, а в остальные дни необходимо подключаться к работе с компьютера из любой точки. При этом для некоторых случаев будет доступен удаленный режим.

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