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Депутат Госдумы Гартунг заявил, что Wildberries изучит все жалобы владельцев ПВЗ

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг рассказал, что маркетплейс Wildberries планирует ответить на претензии сотрудников, пишет РБК.

По его словам, компания собирается рассмотреть все жалобы, полученные от владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Он добавил, что компания Wildberries заявила о готовности разъяснить свою позицию и , возможно, отменить какие-то автоматизированные решения и вернуть их в ручной режим.

«Я думаю, что компания заинтересована в том, чтобы у них подобных публичных случаев не возникало», — пояснил Гартунг.

Депутат подчеркнул, что руководство маркетплейса решило потратить на решение данной проблемы некоторое время, чтобы разобрать все частные и общие требования, и взяла тайм-аут.

15 марта десятки пунктов выдачи заказов Wildberries перестали выдавать посылки в рамках забастовки против новой системы штрафов. В ответ на это компания закрыла несколько точек «в целях безопасности» и заявила, что с «партнерами», выбирающими «нецивилизованные формы диалога», сотрудничество будет приостановлено. СМИ также сообщают об увольнении бастующих сотрудников ПВЗ. В Госдуме пообещали внести поправки в законодательство и пригласили представителей Wildberries на совещание.

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