На Украине в суд был направлен эпизод дела «Роттердам+» о мошенничестве с ценами на уголь

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд первый эпизод дела «Роттердам+» по обвинению шести человек в нанесении убытков потребителям электроэнергии на сумму свыше 19 млрд гривен ($514,4 млн) в период с 2016 по 2017 год. Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает ТАСС.

Уточняется, что так называемая формула «Роттердам+» была утверждена в 2016 году комиссией, занимающейся госрегулированием энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), для расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию. По версии следствия в нее были заложены расходы на транспортировку угля на Украину из порта в Роттердаме, которых на самом деле не существовало.

В феврале сообщалось, что НАБУ и САП обвинили бывшего министра инфраструктуры и его первого заместителя в злоупотреблении полномочиями, из-за чего государство понесло убытки на более чем $30 млн.

До этого в (НАБУ) сообщали, что бывшего главу комитета Верховной рады Украины по топливно-энергетическому комплексу Николая Мартыненко будут судить за коррупцию и получение «неправомерной выгоды».