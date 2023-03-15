Цена нефти марки Brent впервые с 22 декабря 2021 года опустилась ниже $74 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже $74 за баррель впервые с 22 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов на сайте лондонской биржи ICE Futures.

По состоянию на 18:59 по московскому времени стоимость барреля составляла $73,31 и продолжала снижаться ежеминутно. Спад цен на нефть начался 15 марта в 13:34 по московскому времени с отметки в $77,67 за баррель.

За этот же период апрельские фьючерсы на WTI дешевели c $71,75 до $67,21 за баррель.

Ранее сообщалось, что 15 марта стоимость нефти марки Brent за полчаса опустилась до показателей конца 2022 года. Впервые с 21 декабря 2022 года стоимость барреля опустилась ниже отметки в $76.

Цены на нефть падают, несмотря на то что страны ОПЕК+ существенно снизили совокупный объем добычи — несколько месяцев подряд он находится на уровне почти на 3 млн баррелей в сутки ниже, чем в августе 2022 года.