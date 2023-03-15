Сбер увеличил лимит платежей в пакетах услуг для корпоративных клиентов

Сбербанк увеличил лимиты платежей, которые можно переводить без комиссии, во всех действующих пакетах услуг для корпоративных клиентов (кроме «Набирая обороты» с обслуживанием 1 месяц). Об этом сообщает пресс-служба банка.

«В Сбербанке обслуживается уже каждое второе малое предприятие России. Наши клиенты, представители малого бизнеса, совершают 23 млн платежей ежемесячно. Для того, чтобы сделать наши пакеты услуг еще более выгодными, мы объединили лимиты по внешним и внутренним переводам юрлиц. Это позволило увеличить количество бесплатных платежей, включенных в пакеты услуг», — отметил директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

При необходимости клиенты банка смогут делать больше внешних переводов своим партнерам, рассказал он. Шашкин подчеркнул, что в специальных пакетах Сбера для корпоративных клиентов учтены все главные потребности малого и микробизнеса. Также он напомнил, что в течение первого месяца пакеты предоставляются всего за 1 рубль

В банке уточнили, что в эти лимиты входят как платежи внутри Сбера, так и в другие банки. При этом их сумма не важна — бизнесмен может перевести другому юрлицу и 200 тыс. рублей, и 10 млн рублей.

«Платежи внутри Сбера сверх лимита по-прежнему остаются бесплатными, а стоимость пакетов услуг не меняется», — добавили в пресс-службе банка.

Отмечается, что изменения коснутся пакета «Только для ИП». С 15 марта стоимость обслуживания по нему будет равна 690 рублей при оплате на месяц, 4 140 рублей — на 6 месяцев, 8 280 рублей — на 12 месяцев.