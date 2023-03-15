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ЦБ будет получать от банков допданные об участниках мошеннических переводов

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«Газета.Ru»

Центробанк России будет получать от банков дополнительные сведения об участниках мошеннических переводов. Кредитные организации будут направлять соответствующую информацию в центр регулятора по борьбе с киберугрозами – ФинЦЕРТ Банка России. Это следует из пресс-релиза ЦБ, размещенного на его сайте.

Как говорится в сообщении, нововведение предусмотрено новой редакцией стандарта регулятора.

«Это предусмотрено новой редакцией стандарта правил информационного обмена о кибератаках и инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере (СТО БР БФБО-1.5-2023)», — говорится в сообщении.

Стандарт вступит в силу с 1 октября этого года. Он разработан во исполнение закона об информационном обмене между ЦБ и МВД России.

«Новая редакция правил подготовлена с учетом актуальных приемов кибермошенников. Формы запросов адаптированы под предстоящий информационный обмен между ЦБ и МВД России по фактам хищений денежных средств при переводах. За счет увеличения состава и повышения качества поступающих в нашу автоматизированную систему сведений банки смогут лучше бороться с мошенническими переводами», — рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Как следует из пресс-релиза ЦБ, новая редакция правил впервые появилась в 2018 году.

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