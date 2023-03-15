Аналитики заявили, что самая дешевая квартира в Таиланде стоила 842 тыс. рублей

Самая бюджетная квартира в Таиланде на вторичном рынке жилья в феврале 2023 года стоила 842 тыс. рублей. Об этом «Ленте.ру» заявили эксперты компании CMP Group (ГЖА.рф).

Аналитики компании посчитали, что за 842 тыс. рублей можно было купить объект площадью 25 кв. м. Он расположен на втором этаже пятиэтажного дома в Паттайе. Всего во втором месяце текущего года в Таиланде на вторичном рынке было выставлено 440 объектов, которые могли приобрести иностранные граждане.

По данным компании, среди объектов на первичном рынке жилья, которые только строились, самая дешевая квартира стоила 3,2 млн рублей. Ее площадь составит 22,5 кв. м, она расположена на пятом этаже семиэтажного дома на Пхукете.

Генеральный директор компании CMP Group Алексей Котлов добавил, что россияне, при выборе квартир в Таиланде, не смотрят в первую очередь на цену. Ключевыми факторами выбора являются локация, инфраструктура, а также соотношение цены и качества.

7 марта «Лента.ру» со ссылкой на исследование МТС Travel писала, что Таиланд стал абсолютным лидером по количеству зимующих российских туристов. По данным портала, число россиян, зимующих за границей, выросло по всем направлениям в среднем на 12%. При этом отмечается увеличение интереса к поездками в Индию и Индонезию.