Министр финансов Великобритании Хант: страна не войдет в техническую рецессию в 2023 году

Министр финансов Великобритании Джереми Хант, выступая в парламенте с бюджетным посланием, заявил, что страна не окажется в ситуации технической рецессии в этом году по причине изменения внешних факторов и принимаемых правительственных мер. Слова министра передал ТАСС.

«Сегодня Бюро по бюджетной ответственности прогнозирует, что из-за изменения международных факторов и мер, которые я принимаю, Великобритания не войдет в техническую рецессию в этом году», — рассказал Хант.

Министр подчеркнул, что инфляция в Соединенном Королевстве, по прогнозам бюро, уменьшится с 10,7%, которые были зафиксированы в четвертом квартале 2022 года. По словам министра, показатель снизится до 2,9% к концу 2023 года. По его мнению, правительство страны намерено выполнить ранее взятое на себя обязательство вдвое сократить инфляцию в стране.

Ранее агентство Bloomberg сo ссылкой на данные отчета британского банка Nationwide Building Society написало, что цены на недвижимость в Великобритании в феврале этого года уменьшились на 1,1% по сравнению с февралем 2022 года, что стало рекордом за последние 11 лет.