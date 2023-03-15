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В Турции рассказали о переговорах по продлению зерновой сделки на 120 дней

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Khalil Hamra/AP

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в настоящее время идут переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы начали переговоры относительно продления зерновой сделки еще на 120 дней. Наши друзья провели переговоры с российской и украинской сторонами переговоры на техническом уровне», — поделился Акар.

Он добавил, что встречи продолжаются на уровне министров. Также Акар указал на важность сделки, ведь она повлияла на стабилизацию цен на региональном и мировом уровне. Россия приняла решение продлить сделку на 60 дней, но турецкая сторона предлагает продлить ее еще на 120 дней, так как в рамках зерновой сделки поставлено более 24 миллионов тонн зерна.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла «холодным душем» для США и ЕС продление зерновой сделки на 60 дней. Захарова отметила, что не менее «лицемерными» являются утверждения США о том, что российский сельскохозяйственный экспорт не подпадает под санкции Соединенных Штатов и их «сателлитов».

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